AB üyelerinin çoğu Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah ihracatını sürdürdü

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), üye ülkelerin dış ülkelere silah ihracatına yönelik son verileri açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinin 17'si 2024 yılında İsrail'e silah ihracat lisansı vermeye devam etti.

İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırım nedeniyle uluslararası baskının arttığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın geçici tedbir kararları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkardığı dönemde, AB üyeleri Fransa, Almanya ve Yunanistan, İsrail’e silah ihracatında başı çekti.

Fransa, 2024’te İsrail’e yaklaşık 368 milyon euroluk silah ihracat lisansı vererek AB ülkeleri arasında ilk sırayı aldı. Onu Almanya izledi. Aynı dönemde, Almanya'nın İsrail’e silah ihracat lisansı toplamı 164 milyon euroyu buldu. Yunanistan 115 milyon euro ile üçüncü sırada yer alırken onu Romanya 102 milyon euro, Çekya 35 milyon euro ve Finlandiya ise 17 milyon euroyla izledi.

Bu dönemde, İsrail’e Macaristan 5,6 milyon euro, Letonya 3,5 milyon euro, Hırvatistan 2,3 milyon euro, Polonya 1,3 milyon euro, Litvanya 1,2 milyon euro, Avusturya, Bulgaristan ve Hollanda 1,1 milyon euro, Lüksemburg 800 bin euro, Estonya 747 bin euro ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 413 bin euroluk silah ihracat lisansını onayladı.

Böylece, AB ülkeleri yaklaşık 820 milyon euroluk silah ve askeri ürün ihracatına lisans verdi.

Yazılım, mühimmat ve patlayıcı sistemlere lisans verildi

Fransa'nın verdiği lisansların büyük bölümünü askeri yazılım ve parça sistemleri oluştururken yaklaşık 120 milyon euroluk mühimmat ve 18 milyon euroluk bomba, füze ve patlayıcı sistem lisansı da dikkati çekti.

Almanya’nın lisanslarında 48 milyon euroluk zırhlı araç, 37 milyon euroluk mühimmat ve 13 milyon euroluk patlayıcı kategorileri öne çıktı.

Yunanistan yaklaşık 114 milyon euroluk görüntüleme ve karşı tedbir ekipmanı, Romanya 43 milyon euroluk patlayıcı ihracatı için lisans verdi.