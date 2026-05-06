Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 16:30

Zelenski, ateşkes tekliflerine uymayan "Rusya'nın can güvenliğini reddettiğini" savundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece yarısı başlayacak şekilde ateşkes teklifinde bulunduklarını, Rusya'nın bu teklifi kabul etmediğini belirterek, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." dedi.

Zelenski, ateşkes tekliflerine uymayan "Rusya'nın can güvenliğini reddettiğini" savundu

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiğini anımsattı.

Rusya'nın geçici ateşkese uymayarak gün içinde cephede çatışmaları sürdürdüğünü kaydeden Zelenski, "Rusya'nın bu tercihi, ateşkesin ve can güvenliğinin açık şekilde reddedilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, Rusya'nın cephe hattında saat 10.00 itibarıyla 1820 kez saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, aynı zamanda ülkesine hava saldırılarının da düzenlendiğine işaret etti.

Rusya'ya savaşı sona erdirme ve barışın sağlanması için diplomasiye başvurması çağrısında bulunan Zelenski, "Rus tarafının, bugün itibarıyla ateşkesi bozduğunu belirtiyoruz. Akşam saatlerinde askeri ve istihbarat raporlarımıza dayanarak, sonraki eylemlerimize karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaşta, Moskova yönetimi, Zafer Günü dolayısıyla 8-9 Mayıs'ta, Kiev de buna karşılık 6 Mayıs saat 00.00'dan itibaren ateşkes teklifinde bulunmuştu. İki taraf da gelen teklifleri kabul ettiklerine ilişkin açıklama yapmamıştı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
Almanya Cumhurbaşkanı: Avrupa'nın ABD korumasına her zamankinden fazla ihtiyacı var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Hükümlüler TİGEM işletmelerinde istihdam edilecek
16:59
Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
16:55
YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu
17:03
İran basını: İran, ABD'nin anlaşma metnine henüz yanıt vermedi
16:47
İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 50 dükkanı yıkacak
16:40
Gazze'de hastanelerdeki oksijen sıkıntısı bebekleri ölüme sürüklüyor
SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ