Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 16:27

Almanya Cumhurbaşkanı: Avrupa'nın ABD korumasına her zamankinden fazla ihtiyacı var

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde transatlantik bağların kritik önemine dikkati çekerek, "Avrupa'nın Amerikalı ortaklarının korumasına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı: Avrupa'nın ABD korumasına her zamankinden fazla ihtiyacı var

Steinmeier, İsveç'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Stockholm'de Başbakan Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Steinmeier, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası değişen güvenlik dengelerini değerlendirdi.

"Kremlin NATO'daki zayıflıkları izliyor"

Kremlin’in NATO bünyesindeki olası zayıf noktaları ve ABD’nin bölgedeki varlığına ilişkin sinyalleri yakından takip ettiğini belirten Steinmeier, caydırıcılığın önemine dikkati çekti.

Steinmeier, "Rusya'nın, yani Kremlin'in, NATO içindeki zayıflıkları ve ABD'nin geri çekilmesini gözlemlediği bir dönemdeyiz. Caydırıcılığı sürdürmek için bu günlerde yapmamız gereken, ABD’yi NATO’dan çekilmekten vazgeçirmektir." ifadelerini kullandı.

Transatlantik ilişkilerde kalıcı değişim

Dışişleri Bakanlığı dönemindeki tecrübelerine atıfta bulunarak Avrupa-ABD ilişkilerindeki dönüşüme değinen Steinmeier, şunları kaydetti:

"Almanya'da Dışişleri Bakanı olarak sekiz yıl geçirdim ve bu süre zarfında Almanya'nın transatlantik ilişkilerinde kalıcı değişiklikler gördüm. Şu an yaşadığımız bu değişimler oldukça basit bir gerçeğe dayanıyor: Avrupa'nın Amerikalı ortaklarının korumasına her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu korumaya ihtiyacımız devam edecek ve bu durumun gelecekte de sürmesine hazırlıklı olmalıyız."

İsveç ile stratejik ortaklık vurgusu

İsveç Başbakanı Kristersson ise Almanya'yı "en yakın ortaklardan ve müttefiklerden biri" olarak tanımlayarak, Steinmeier'i Stockholm'de ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Avrupa'nın rekabet gücü ve inovasyon kapasitesini birlikte güçlendirdiklerini ifade eden Kristersson, "Bölgemizi ve NATO müttefiklerimizi daha güvenli hale getiriyoruz. Ukrayna'ya destek, ülkelerimiz için en önemli önceliklerden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
ABD Almanya
Sıradaki Haber
Haaretz: İsrail ordusu psikolojik nedenlerle terhis edilen binlerce askerin bilgilerini gizliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Hükümlüler TİGEM işletmelerinde istihdam edilecek
16:59
Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
16:55
YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu
17:03
İran basını: İran, ABD'nin anlaşma metnine henüz yanıt vermedi
16:47
İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 50 dükkanı yıkacak
16:40
Gazze'de hastanelerdeki oksijen sıkıntısı bebekleri ölüme sürüklüyor
SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ