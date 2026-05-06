Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 16:08

İran "Hürmüz'den geçişler yeni prosedürlerle sağlanacak" mesajı verdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından "yeni prosedürlerle" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.

İran "Hürmüz'den geçişler yeni prosedürlerle sağlanacak" mesajı verdi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

ABD-İsrail'in, İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında Tahran'ın fiilen geçişlere kapattığı Hürmüz Boğazı ve çevresinde demirli bekleyen gemilerin kaptan ve armatörlerinin bu süreçte "İran'ın kurallarına uygun olarak" hareket ettikleri belirtilerek, "Fars (Basra) Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki kaptanlar ile gemi sahiplerine, İran'ın Hürmüz Boğazı kurallarına uymalarından ve bölgesel denizcilik güvenliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Açıklamada, "Saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri füze ve dronlarla vurmuştu. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda "yeni yönetim planı" uygulayacaklarını bildirmişti.

Trump'tan "İran şartları kabul ederse operasyon biter" mesajı
Trump'tan "İran şartları kabul ederse operasyon biter" mesajı

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Axios: ABD, İran ile tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Hükümlüler TİGEM işletmelerinde istihdam edilecek
16:59
Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
16:55
YSK'nın yeni başkanı Serdar Mutta oldu
17:03
İran basını: İran, ABD'nin anlaşma metnine henüz yanıt vermedi
16:47
İşgalci İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 50 dükkanı yıkacak
16:40
Gazze'de hastanelerdeki oksijen sıkıntısı bebekleri ölüme sürüklüyor
SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
SAHA 2026'da yabancı ülkelerin üst düzey yetkilileri TCG Anadolu'yu ziyaret etti
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ