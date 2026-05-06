Trump'tan "İran şartları kabul ederse operasyon biter" mesajı

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, "İran’ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak –ki bu belki de büyük bir varsayımdır– şimdiden efsanevi hale gelmiş 'Destansı Öfke' operasyonu sona erecek ve son derece etkili olan abluka sayesinde Hürmüz Boğazı, İran da dahil olmak üzere herkese açık hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun "öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta" olacağını belirtti.

Axios: ABD, İran ile tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştı

Öte yandan, Axios'un haberine göre ABD, mutabakat zaptı imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Washington yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığını öne süren ABD'li iki yetkili, henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti.

ABD'li iki yetkili, Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nde "geri adım atması" ve İran ile varılan geçici ateşkesin çökmesini önleme kararının bu görüşmelerdeki ilerlemeye bağlı olduğunu ileri sürdü.