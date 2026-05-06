Dünya
Reuters, AA 06.05.2026 13:24

İşgalci İsrail, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki altyapı tesislerine saldırı başlattı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Hizbullah altyapı tesislerine saldırı başlattığını açıkladı.

[Temsili fotoğraf]

İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Reuters'ın haberine göre, işgalci İsrail ordusu, ülkenin çeşitli bölgelerindeki Hizbullah altyapı tesislerine saldırı başlattığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı
Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı
