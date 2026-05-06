Savunma
AA 06.05.2026 13:29

ASELSAN teknolojisi Endonezya'ya ihraç edilecek

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, ASELSAN ve Endonezya makamları arasında ASELSAN teknolojilerinin Endonezya ordusunda kullanımına ilişkin iki sözleşme imzalandı.

ASELSAN teknolojisi Endonezya'ya ihraç edilecek

SAHA 2026, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılıyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da, ASELSAN ve Endonezya makamları arasında iki sözleşmeye imza atıldı.

Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına sunulacak teknolojiler için İnsansız Deniz Araçları Faydalı Yükleri Sözleşmesi, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek teknolojiler için de Görev Kritik Haberleşme Sistemleri Sözleşmesi imza altına alındı.

Sözleşmelere, ASELSAN Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Akyol'un da katıldığı törende, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı ile PT Republic Direktörü Ivandry Febriando Sitepo imza attı.

Sözleşmelerle Endonezya'ya ASELSAN'ın milli sistemleri sağlanacak.

ETİKETLER
ASELSAN SAHA 2026 Endonezya
