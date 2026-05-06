Türkiye’nin insansız helikopteri deniz görevlerine de hazır olacak

Türkiye’nin son yıllardaki en büyük artılarından biri savunma sanayiinde yeni döneme hızla ayak uydurabilmesi. Sayıları giderek artan askeri deniz platformlarında görev yapacak eldeki kimi sistemlerin ‘deniz şartlarına uygun’ hale dönüşebilmesi bu dönüşümün en zorlu virajlarından…

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanındaki şirketi TİTRA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN de benzer bir süreçten geçiyor. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, benzinli motorla çalışan ALPİN’in mevcut haliyle deniz platformlarına uygun olmadığını söylüyor.

Ancak dizel motora geçiş başta olmak üzere yapılacak bazı değişikliklerin ardından yerli/milli insansız helikopterin, TCG Anadolu başta olmak üzere çok farklı deniz unsurlarına iniş/kalkış yapabileceğini belirtiyor. Ferah, bu projeye dair ilk çıktıların 6 ay içinde kamuoyuna duyurulacağının altını çiziyor.

ALPİN bir ton yük taşıyacak gerektiğinde kamikaze dron atacak

Aykut Ferah’ın dikkat çektiği iki önemli husus daha var. Bilindiği üzere ALPİN halihazırda 200 kg faydalı yük taşıyabiliyor. İlk etapta bunun 500 kg’a çıkması için kolları sıvadıklarını ancak nihai hedeflerinin bir ton olduğunu açıklıyor.

Harp sahasındaki değişime de işaret ediyor Ferah ve “Bir platform üzerinden farklı kabiliyetlerin yansıtılabildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu kapsamda ALPİN’de bazı değişiklikler yaptık. Yeni jenerasyonda insansız helikopterden kamikaze dronlar da atılabilecek. Ki bu modelimizi ilk kez SAHA İstanbul 2026’da sergiliyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.