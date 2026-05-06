Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Savunma
TRT Haber 06.05.2026 10:18

Türkiye’nin insansız helikopteri deniz görevlerine de hazır olacak

Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN’in başarı dolu yolculuğu devam ediyor… Yakın gelecekte askeri gemiler başta olmak üzere çok sayıda deniz aracına iniş-kalkış yapabilecek yeni bir versiyon yolda… Ayrıca mevcut ALPİN’in kamikaze dron atabilen modeli de SAHA 2026’da ilk kez sergilendi.

Sertaç Aksan
Sertaç Aksan
Muhabir
okuma süresi
Okuma süresi

Türkiye’nin son yıllardaki en büyük artılarından biri savunma sanayiinde yeni döneme hızla ayak uydurabilmesi. Sayıları giderek artan askeri deniz platformlarında görev yapacak eldeki kimi sistemlerin ‘deniz şartlarına uygun’ hale dönüşebilmesi bu dönüşümün en zorlu virajlarından…

Pasifik Teknoloji’nin savunma sanayii alanındaki şirketi TİTRA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk insansız helikopteri ALPİN de benzer bir süreçten geçiyor. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, benzinli motorla çalışan ALPİN’in mevcut haliyle deniz platformlarına uygun olmadığını söylüyor.

Ancak dizel motora geçiş başta olmak üzere yapılacak bazı değişikliklerin ardından yerli/milli insansız helikopterin, TCG Anadolu başta olmak üzere çok farklı deniz unsurlarına iniş/kalkış yapabileceğini belirtiyor. Ferah, bu projeye dair ilk çıktıların 6 ay içinde kamuoyuna duyurulacağının altını çiziyor.

Türkiye’nin insansız helikopteri deniz görevlerine de hazır olacak

ALPİN bir ton yük taşıyacak gerektiğinde kamikaze dron atacak

Aykut Ferah’ın dikkat çektiği iki önemli husus daha var. Bilindiği üzere ALPİN halihazırda 200 kg faydalı yük taşıyabiliyor. İlk etapta bunun 500 kg’a çıkması için kolları sıvadıklarını ancak nihai hedeflerinin bir ton olduğunu açıklıyor.

Harp sahasındaki değişime de işaret ediyor Ferah ve “Bir platform üzerinden farklı kabiliyetlerin yansıtılabildiği bir dönemden geçiyoruz. Biz de bu kapsamda ALPİN’de bazı değişiklikler yaptık. Yeni jenerasyonda insansız helikopterden kamikaze dronlar da atılabilecek. Ki bu modelimizi ilk kez SAHA İstanbul 2026’da sergiliyoruz.” diyerek sözlerini tamamlıyor. 

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
SAHA 2026 Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
ROKETSAN ve Altınay Savunma Teknolojileri'nden AKYA projesinde güç birliği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
DSÖ, bir gemide görülen vakaların ardından gündem olan "hantavirüsü" yakın takibe aldı
11:05
Antalya'da depo yangını
10:58
Sanchez, AB Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünü açmasını istedi:
10:51
CHP'de şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi
10:41
Huzurevlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik
10:37
Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı
Yarışlı Gölü, yağışlarla canlandı
Yarışlı Gölü, yağışlarla canlandı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ