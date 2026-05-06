CHP'de şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık avukatları ve müşteki vekilleri katıldı.

Davada yargılanan 12 sanık hakkında, kurultay sürecinde delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmak suretiyle "oylamaya hile karıştırma" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık savunmaları tamamlandı

Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan sanıkların tamamının savunmalarını yaptığı duruşmada, davanın seyrini etkileyecek yeni belgeler dosyaya girdi. Celse arasında mahkemeye ulaştırılan belgeler arasında, İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasına ait iddianamenin örneği de yer aldı. Söz konusu evrakın dosyaya eklenmesiyle, mahkeme tarafından talep edilen tüm delil ve belgelerin ikmal edildiği bildirildi.

Mağdur Kılıçdaroğlu, müşteki Savaş

Hazırlanan iddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", Lütfü Savaş ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, sanıkların kurultay oylaması sırasında delegelerin iradesini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu ve bu yolla seçim sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları ayrıntılarıyla aktarılıyor.

Davanın sanıkları arasında, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Özgür Çelik ve Cemil Tugay gibi isimler de bulunuyor.

Mahkeme heyeti, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı hazırlıklarını yapmaları amacıyla duruşmayı 1 Temmuz’a erteledi.