Singapur'da zorbalık yapan erkek öğrencilere sopa cezası getirildi

Eğitim Bakanı Desmond Lee, milletvekillerine yaptığı açıklamada, sopa cezasının ancak suistimalin ciddiyeti göz önüne alındığında diğer tüm önlemlerin yetersiz kalması durumunda uygulanacağını bildirdi.

Güvenliği sağlamak için katı protokollerin izlendiğini belirten Lee, cezanın okul müdürü tarafından onaylanması ve yalnızca yetkili öğretmenler tarafından uygulanması gerektiğini söyledi. Okulların, öğrencinin olgunluğu ve cezanın hatasından ders çıkarmasına yardımcı olup olmayacağı gibi faktörleri dikkate alacağı vurgulandı.

Yeni düzenleme, ülkede geçen yıl kamuoyunun dikkatini çeken birkaç önemli okul zorbalığı vakasının ardından yapılan bir yıllık incelemenin sonucunda hayata geçirildi.

Sopa cezası yalnızca dokuz yaş ve üzerindeki erkek öğrenciler için geçerli olacak. Bakan Lee, kadınlara sopa cezası verilmesini yasaklayan ceza usul kanununa atıfta bulunarak kız öğrencilerin gözaltı, okuldan uzaklaştırma veya davranış notunun düşürülmesi gibi farklı yaptırımlarla karşılaşacağını kaydetti.

Uygulama sonrasında okulların öğrencinin durumunu izleyeceği ve danışmanlık hizmeti sunacağı ifade edildi.

İlk kez 19. yüzyılda İngiliz sömürgeciler tarafından getirilen adli sopa cezası, Singapur'da 50 yaşın altındaki erkek suçlular için soygun, dolandırıcılık veya vize süresini 90 gün aşmak gibi suçlarda kullanılmaya devam ediyor.

Unicef gibi uluslararası kuruluşlar, fiziksel ve zihinsel sağlığa zarar verdiği ve davranışsal sorunları artırdığı gerekçesiyle çocuklara yönelik bedensel cezalandırmaya karşı çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen yıl yayımlanan bir rapor, bedensel cezalandırmanın küresel düzeyde endişe verici derecede yaygın olduğunu ve çocuk gelişimi üzerinde ciddi zararlar doğurduğunu ortaya koyuyor.