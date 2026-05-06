Dünya
AA 06.05.2026 12:02

İsviçre'de hantavirüs tespit edilen bir hasta Zürih'te tedavi altına alındı

İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH), hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesinde tedavi gördüğünü bildirdi.

İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberinde, Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının doğrulandığı yolcu gemisinde bulunan bir kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Haberde, nisan sonunda Güney Amerika gezisinden dönen hastanın ilk belirtileri göstermesinin ardından hastaneye gittiği ve orada acilen izole edildiği bilgisine yer verildi.

Cenevre Üniversitesi Hastaneleri (HUG) laboratuvarında yapılan testin hantavirüs enfeksiyonunu doğruladığına işaret edilen haberde, hastada, Güney Amerika'da yaygın olan hantavirüsün bir varyantı olan Andes virüsünün tespit edildiği bildirildi.

Haberde, hastanın eşinde henüz herhangi bir belirti görülmediği ancak tedbir amaçlı olarak izolasyonda kaldığı belirtildi.

Yetkililerin, hastayla başka kişilerin temas kurup kurmadığını araştırdığı da haberde yer aldı.

Haberde, "FOPH, hantavirüsü nüfus için riski düşük olarak değerlendiriyor. İsviçre'de her yıl 0 ila 6 hantavirüs vakası görülürken, bunların çoğu yurt dışında edinilen enfeksiyonlardan kaynaklıyor." ifadeleri de kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından gündem olan hantavirüsü, küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirirken, yakından takibe aldığı virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.

Hantavirüsün kemirgenler tarafından taşındığını kaydeden DSÖ, bu virüsün nadir de olsa insandan insana bulaşabileceğinin göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

