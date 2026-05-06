Soykırımcı İsrail, Lübnan'da 6 kişiyi daha öldürdü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da Belediye Başkanı'nın evini bombaladı.

Biri kadın ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, 3 kişi de yaralandı.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybedenler arasında Zelaya Belediye Başkanı, eşi ve çocuğunun bulunduğu belirtildi.

İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısı ile topçu atışlarında ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Meyfedun'da bir okulun çevresini de hedef aldı.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin Doğu ve Batı Zavter beldeleri arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı, kentteki Yuhmur eş-Şakif, Kabriha, Ernun, Safed ed-Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Sur kentinde de İsrail ordusu Raşkananiye beldesini bombaladı.

Lübnan'ın güneydoğusunda Hizbullah ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Hiyam beldesinde İsrail ordusu sabah saatlerinde patlayıcılarla geniş çaplı yıkımlarını sürdürdü.

Öte yandan, Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına karşı Lübnan'ın günyindeki Taybe beldesinde İsrail askerlerinin kamikaze dronla hedef alındığı ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.