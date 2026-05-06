Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 11:54

Kuzey Kore'de "yeniden birleşme" ifadesi anayasadan çıkarıldı

Kuzey Kore, anayasasındaki Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesine yönelik tüm ifadeleri kaldırdı.

Kuzey Kore'de "yeniden birleşme" ifadesi anayasadan çıkarıldı

Yonhap ajansının haberinde, Kuzey Kore anayasasındaki söz konusu değişikliğin, ülkenin ulusal doktrininde köklü bir dönüşümün işareti olarak görüldüğü kaydedildi.

Haberde, anayasadaki değişiklikle "barışçıl yeniden birleşme" ve "ulusal birlik" ifadelerinin yerini, Kuzey Kore'yi güneyde Güney Kore, kuzeyde ise Çin ve Rusya ile net sınırları olan ayrı bir devlet olarak tanımlayan hükümlerin aldığı belirtildi.

Öte yandan haberde, Güney ve Kuzey Kore arasında uzun süredir anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki tartışmalı deniz sınırının ise açıkça belirtilmediği aktarıldı.

Kim Jong-un'un yetkileri genişletildi

Haberde, anayasa değişikliğiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yetkilerinin önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeyle Kim'in nükleer kuvvetler üzerinde doğrudan komuta dahil olmak üzere, devlet kurumları üzerindeki yetkilerinin pekiştirildiği ifade edildi.

Ayrıca, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin lideri görevden alma yetkisinin de kaldırıldığı ve bu düzenlemeyle meclisin Kim Jong-un üzerindeki resmi denetim rolünün fiilen sona erdirildiği öne sürüldü.

Haberde, Kim'in büyükbabası, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri kabul edilen Kim Il-Sung ile lider Kim'in babası Kim Jong-il'in kazanımlarına yönelik yapılan atıfların da anayasadan çıkarıldığı kaydedildi.

ETİKETLER
Kuzey Kore Kim Jong Un
Sıradaki Haber
İsviçre'de hantavirüs tespit edilen bir hasta Zürih'te tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:50
Batı illerine gönderilen kurbanlıklar Erzurum'da sıkı kontrolden geçiriliyor
12:48
MHP kongre sürecine Samsun'dan başlıyor
12:49
Küresel enflasyonda petrol baskısı
12:41
Brent petrolün varili 103 dolar seviyesine geriledi
12:39
"Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 390 bin lira ceza kesildi
12:38
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak
Erzurumlu çiftçi eşine duyduğu özlemi sanata dönüştürdü
Erzurumlu çiftçi eşine duyduğu özlemi sanata dönüştürdü
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ