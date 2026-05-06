Çok Bulutlu 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.05.2026 12:38

Brent petrolün varili 103 dolar seviyesine geriledi

Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 103,21 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 103 dolar seviyesine geriledi

Dün 114,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,87 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 12.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,06 azalarak 103,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılabileceğine yönelik artan iyimserlik belirleyici oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda bekleyen gemilerin geçişine destek amacı taşıdığı belirtilen “Özgürlük Projesi”nin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Trump, "Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişme, Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik tansiyonu düşürürken, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın diplomatik yollarla sonlandırılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD ile savaşın sona erdirilmesi için arabulucular üzerinden devam eden mesaj alışverişine ilişkin, "Biz sadece adil ve kapsamlı bir anlaşmayı kabul ediyoruz. Bize karşı başlatılan savaş, açık bir saldırganlık eylemi ve uluslararası hukukun net bir ihlalidir. Müzakerelerde meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 108,51 doların direnç, 100,19 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi Ankara'da yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:25
Milli Muharip Uçak KAAN için imzalara atıldı
14:21
Bakan Bolat: Savunma sanayiinde 100 milyar dolarlık proje stoku var
14:24
ABD-İran yakınlaşması petrol fiyatlarını sert düşürdü
13:43
Türkiye'nin uzay çalışmaları SAHA 2026'da
13:44
Bakan Tekin: İmam hatip okullarımız, bugün çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır
13:41
İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinde başvuru iadeleri başladı
Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı
Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ