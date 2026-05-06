AA 06.05.2026 11:53

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 619'a yükseldi

Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 619'a ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 619'a yükseldi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 1'i enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 837 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 381 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 619'a, yaralı sayısının da 172 bin 484'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Erzurumlu çiftçi eşine duyduğu özlemi sanata dönüştürdü
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
