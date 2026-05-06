Geleneksel okçulukta sporcu sayısı 36 bine ulaştı

Toksöz, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Bursa'da, federasyonun 2019 yılında kurulduğunu anımsattı.

Geleneksel Türk okçuluğuna ilgilinin her geçen gün arttığını ifade eden Toksöz, şu an gelinen noktada 36 bin lisanslı sporcularının olduğunu söyledi. Toksöz, 850'nin üzerinde de tescilli kulübün olduğunu dile getirerek, "1000'den fazla antrenör yetiştirdik. 500'e yakın hakemimiz var. Türkiye'nin en hızlı büyüyen federasyonlarından biriyiz. Geleneksel Türk okçuluğu binlerce yıllık bir gelenek. Bu geleneği, gençlerimizle, miniklerimizle ve evlatlarımızla birlikte bir bayrak yarışı şeklinde nesilden nesile aktarmak için federasyon olarak elimizden gelen mücadeleyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Gençlerin bu spora gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını anlatan Toksöz, şöyle devam etti:

"Bizler de federasyon olarak onlara destek olmaya çalışacağız. Bir spor federasyonu olarak adlandırılıyoruz ancak bizlerin omuzlarında bir de kültürel mirası aktarma, gençler ve sporcular olarak bu mirası taşıma sorumluluğu var. Bu kıyafetlerle, ritüelleriyle, ok ve yayıyla bir spor branşının ötesinde kültürel misyonerlik de yapıyoruz. Spor branşıyla birlikte kültürel yönümüzü de ortaya koymaya çalışıyoruz. Kıyafetler ve ekipmanlarla bu branşı, sporun ötesinde bir kültürel miras olarak da sunuyoruz."

Toksöz, okçuluğun sınav stresi ve dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklara iyi geldiğini, birçok sporcunun doktor tavsiyesiyle bu spora başladığını vurgulayarak, "Bir disiplin, bir ruh terbiyesi. Bu spor, bağımlılıkla mücadele ettiğimiz bu dönemde çocuklar için de bir sığınma yeri. Özellikle hedefe odaklanan çocuklarda dikkat dağınıklığını sağlaması adına doktor tavsiyesiyle tavsiye edilen branş." ifadesini kullandı.