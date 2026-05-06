Türkiye
DHA 06.05.2026 11:45

Sabiha Gökçen'de "sessiz havalimanı" uygulaması başlıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 10 Mayıs itibarıyla devreye girecek "sessiz havalimanı" uygulaması kapsamında acil durumlar dışında terminal içerisinde anons yapılmayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı, terminal içindeki konforu artırmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yolcu deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaları 10 Mayıs itibarıyla "sessiz havalimanı" uygulaması başlatıyor.

Bu uygulama kapsamında kapsamında terminal genelinde yapılan anons sayısı önemli ölçüde azaltılacak. Acil durumlar, güvenlikle ilgili kritik bilgilendirmeler ve operasyonel zorunluluklar (istisnai durumlar) dışında anons yapılmayacak.

Yeni uygulama kapsamında yolcular uçuş bilgilerini terminal genelinde bulunan uçuş bilgi ekranlarından (FIDS), tercih ettikleri hava yolu iletişim kanallarından (uygulama ve SMS/e-posta bildirimleri), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı mobil uygulaması üzerinden ve SAVVy Dijital Asistanı kullanarak takip edebilecek.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
