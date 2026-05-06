Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.05.2026 09:41

Nemrut Dağı’nda ulaşım durdu

Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykelleri barındıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na kar nedeniyle güçlükle ulaşılıyor.

Nemrut Dağı’nda ulaşım durdu
[Fotograf: AA]

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen ve Adıyaman sınırları içerisinde bulunan 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı zirvesinde kar yağışı ve zaman zaman fırtına etkili oluyor.

Malatya tarafından Nemrut Dağı'na gidilebilen güzergahtaki kara yolunda ise zirveye yakın bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Adıyaman tarafından dağın zirvesindeki antik heykelleri görmek, güneşin doğuşunu ve batışını izlemek için gelen ziyaretçiler, olumsuz hava koşulları nedeniyle Nemrut Dağı'na çıkmakta güçlük çekiyor ve vatandaşların önemli bölümü sarp yoldan geri dönüyor.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'dan başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Adıyaman Nemrut Dağı etabı kar nedeniyle iptal edildi.

ETİKETLER
Adıyaman Nemrut Dağı UNESCO
Sıradaki Haber
Yardım derneğine 72 milyon liralık "vurgun" operasyonu: 21 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
DSÖ, bir gemide görülen vakaların ardından gündem olan "hantavirüsü" yakın takibe aldı
11:05
Antalya'da depo yangını
10:58
Sanchez, AB Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünü açmasını istedi:
10:51
CHP'de şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi
10:41
Huzurevlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik
10:37
Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı
Yarışlı Gölü, yağışlarla canlandı
Yarışlı Gölü, yağışlarla canlandı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ