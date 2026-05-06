TRT, 99 yıllık radyo yayıncılığı tecrübesi ile dünyada öncü ülkelerden

Bir ses, mesafeleri anlamsız kıldı, bir frekans, milyonlarca kalbi aynı anda titretti. 6 Mayıs 1927'de yapılan bu anons, Türkiye'de radyo yayıncılığının başlangıcı oldu. Bu miras, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile hala ilk günkü heyecanla yankılanıyor.

Türkiye'de radyo yayıncılığı tam 99 yıldır hayatın içinde. TRT radyoları, geçmişin hatıralarını bugünün sesiyle buluşturuyor.

İlk anons İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'den duyuldu

Her şey İstanbul Sirkeci'de, Büyük Postane'nin çatı katında başladı. O ilk anons, yalnızca bir yayının değil bir kültürün ve ortak hafızanın doğuşuydu.

İstanbul Radyosu'ndan 1,5 yıl sonra, Ankara Radyosu da yayına başladı. 1960'tan itibaren yayın ağı genişledi, il radyoları kuruldu. 1964'te Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu yürürlüğe girdi, yayınlar TRT çatısı altında toplandı. 1974'te merkez ve bölge radyoları birleşti; TRT-1, TRT-2 VE TRT-3 radyo dinleyicisiyle buluştu.

Yıllar geçti. Sesler değişti ama duygular aynı kaldı. Mikrofonların ardındaki ustalar, kelimeleri notaya dönüştürdü. Arkası Yarın, Radyo Tiyatrosu, ajanslar ve naklen yayınlar...Her biri, dinleyenin zihninde sahne kurdu.

TRT, 17 radyo kanalıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam ediyor

Bugün TRT Radyoları 17 ulusal kanalıyla karasaldan uyduya, internetten dijital platformlara uzanan geniş ağda yayın yapıyor. Haberin yanı sıra müzik, edebiyat, kültür ve hayat. Hepsi aynı frekansta buluşuyor.

TRT Dinle, nostaljik radyo deneyimini dijital çağa taşıyor. Milyonlarca şarkı, sesli kitap, radyo tiyatrosu ve podcast, TRT Dinle'den ücretsiz dinlenebiliyor.

TRT Radyoları, 99 yıllık birikimiyle Türkiye'nin sesini, sınırların ötesine taşımayı sürdürüyor.

Haber: Duygu Barshan

Kamera: Faruk Ayaz