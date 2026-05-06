AA 06.05.2026 07:48

İstanbul güne sisle uyandı, vapur seferleri iptal

İstanbul’da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde oluşan sis nedeniyle yüksek binalar ve tarihi yapılar görünmez hale geldi. Kentte bazı vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

Kentte İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azalırken, boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

Bazı vapur seferleri iptal

Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı öğrenildi.

