Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
Techtimes 06.05.2026 07:20

Teknoloji devlerinde büyük işten çıkarma dalgası: 2026 başında 80 bin kişi işsiz kaldı

Teknoloji dünyası 2026 yılına sert bir istihdam kaybıyla başladı. Yılın ilk üç ayında, aralarında Meta ve Microsoft gibi devlerin de bulunduğu 86 teknoloji şirketi 80 binden fazla çalışanıyla yollarını ayırdı. Bu rakam, 2025'in aynı döneminde işten çıkarılan 30 bin kişiyle kıyaslandığında dramatik bir artışı temsil ediyor.

Teknoloji devlerinde büyük işten çıkarma dalgası: 2026 başında 80 bin kişi işsiz kaldı

Şirket yönetimleri bu kesintilerin ana sorumlusu olarak yapay zekayı (AI) işaret etse de, sektör uzmanları ve analizler durumun çok daha farklı bir nedenden kaynaklandığını savunuyor.

Yapay zeka bir "bahane" mi?

Mart ayında ABD'deki işten çıkarmaların yüzde 25'i için yapay zeka temel neden olarak gösterildi. Ancak OpenAI CEO'su Sam Altman dahil pek çok isim, şirketlerin yapay zekayı bir "günah keçisi" olarak kullandığını öne sürüyor.

Sektörde "AI washing" (yapay zeka ile aklama) olarak adlandırılan bu eğilim, aslında finansal hataları örtbas etmek için kullanılıyor.

İşten çıkarmalarda dürüst bir tavır sergileyen Epic Games CEO'su Tim Sweeney, binden fazla çalışanı işten çıkarırken "Moda olduğu için belirtmeliyim ki; bu kararın yapay zeka ile hiçbir ilgisi yok" diyerek durumu özetledi.

Asıl neden: Pandemi dönemi kontrolsüz büyüme

Ünlü yatırımcı Marc Andreessen'e göre, bu tabloyu yaratan iki temel faktör bulunuyor:

Faiz Oranlarındaki Değişim: Pandemi döneminde %0 seviyesindeki faizlerin %5'in üzerine çıkması, dev şirketlerin maliyetlerini artırdı ve finansal yapılanmayı zorunlu kıldı.

Aşırı İstihdam: Şirketlerin pandemi dönemindeki "çılgınca" işe alım süreçleri, disiplinsiz bir büyümeye yol açtı. Andreessen, büyük şirketlerin şu an yüzde 25 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda "gereğinden fazla personelle" çalıştığını tahmin ediyor.

Sonuç olarak, teknoloji dünyasındaki bu tablo bir "teknolojik devrimden" ziyade, geçmişteki finansal hataların temizlenmesi olarak görülüyor.

Uzmanlar, yapay zekanın uzun vadede rolleri değiştireceğini kabul etse de, mevcut işten çıkarmaların algoritmalardan değil, yönetimlerin kendi yarattığı "şişkinliği" giderme çabasından kaynaklandığına dikkat çekiyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Yüksek Teknoloji Meta Microsoft
Sıradaki Haber
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
İran’ın Keşm Adası’nda İHA’lara karşı savunma sisteminin devreye girmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu
08:12
İstanbul güne sisle uyandı, vapur seferleri iptal
07:25
Elon Musk'tan "Terminatör" uyarısı: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
07:56
Bir faili meçhul daha aydınlatıldı, Kübra Yapıcı cinayetinin katil zanlıları yakalandı
07:20
Yunan basınında YILDIRIMHAN yankısı: Türkler 6 bin kilometre menzilli kıtalararası füze tanıttı
07:12
Kalp masajı dersi verirken kalp krizi geçiren eğitmeni öğrencileri hayatta tuttu
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ