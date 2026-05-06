TRT Haber 06.05.2026 06:45

Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor

Mayıs ayında gelen kar sürprizinin ardından, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine dönüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yağışlar devam edecek. Diğer bölgelerde ise yarından sonra hissedilir derecede sıcaklık artacak.

Mayıs ayı ile birlikte gelen soğuk hava yerini yeniden bahar havasına bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, sıcaklık yurt genelinde artmaya başlıyor. Bugünden itibaren sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak.

İç ve doğu kesimlerde yağışlar devam edecek. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da aralıklı yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde oluşabilecek çığ riskine karşı uyarıda bulundu.

Yarın ise sıcaklığın mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yine gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Peki üç büyük şehirde hava nasıl olacak?

Bugün yağış beklenen Ankara'da yarın ve cuma günü yağış yok. Sıcaklık 15 dereceyi görecek. Megakent İstanbul'da 3 gün yağış beklenmiyor, en yüksek sıcaklık 18 derece olacak. İzmir'de yağış yok, cuma günü sıcaklığın 28 dereceye çıkması bekleniyor.  

Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Yağış Kar Yağışı Meteoroloji
