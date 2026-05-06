Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Militarie.gr 06.05.2026 07:16

Yunan basınında YILDIRIMHAN yankısı: Türkler 6 bin kilometre menzilli kıtalararası füze tanıttı

Türkiye'nin İstanbul'da düzenlenen SAHA-26 fuarında ilk kez görücüye çıkardığı kıtalararası füze projesi "YILDIRIMHAN", Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı. Yunan askeri ve siyasi haber platformları, füzenin teknik kapasitesini ve bölgeye etkilerini manşetlerine taşıdı.

Yunan basınında YILDIRIMHAN yankısı: Türkler 6 bin kilometre menzilli kıtalararası füze tanıttı

Yunanistan'ın önde gelen savunma sitelerinden Militaire, gelişmeyi "Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu" başlığıyla duyurdu.

Emekli hava subayı ve savunma analisti Spyridon Kissas imzalı haberde, projenin teknik detaylarına vurgu yapıldı.

Yunan basınında YILDIRIMHAN yankısı: Türkler 6 bin kilometre menzilli kıtalararası füze tanıttı

Haberde füzenin kapasitesine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"YILDIRIMHAN" olarak adlandırılan füze, 6 bin kilometre menzile ve 9 Mach hıza sahip olacak. Sıvı nitrojen tetroksit ile çalışan dört motorla donatılan bu sistem, Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yeni noktayı simgeliyor."

Haberde ayrıca projenin ismiyle ilgili tarihsel bir değerlendirme yapılarak, "Füze adını, savaşlardaki hızı ve cesareti nedeniyle 'Yıldırım' lakabını alan Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'den alıyor" denildi.

Yunan medyasındaki diğer yorumlarda ise 6 bin kilometrelik menzilin stratejik bir değişim anlamına geldiği ve projenin gelişim sürecinin Atina tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Fuarın son günü olan 9 Mayıs’a kadar projeye dair daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

ETİKETLER
Savunma Sanayii Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
Sıradaki Haber
Kalp masajı dersi verirken kalp krizi geçiren eğitmeni öğrencileri hayatta tuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:05
İran’ın Keşm Adası’nda İHA’lara karşı savunma sisteminin devreye girmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu
08:12
İstanbul güne sisle uyandı, vapur seferleri iptal
07:25
Elon Musk'tan "Terminatör" uyarısı: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
07:56
Bir faili meçhul daha aydınlatıldı, Kübra Yapıcı cinayetinin katil zanlıları yakalandı
07:22
Teknoloji devlerinde büyük işten çıkarma dalgası: 2026 başında 80 bin kişi işsiz kaldı
07:12
Kalp masajı dersi verirken kalp krizi geçiren eğitmeni öğrencileri hayatta tuttu
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ