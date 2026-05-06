Dünya
AA 06.05.2026 08:04

İran’ın Keşm Adası’nda İHA’lara karşı savunma sisteminin devreye girmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası civarında insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın Keşm Adası'nda İHA'lara karşı savunma sisteminin devreye girmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu

Entekhab haber sitesine göre, Hürmüzgan Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası çevresinde gece patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Patlama seslerinin mikro dron ve keşif insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin devreye girmesi sonucu duyulduğu ifade edilen açıklamada, Keşm Adası'nda herhangi bir çatışma, patlama ya da hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Gece saatlerinde sosyal medyada Keşm Adası'nda birden fazla patlama sesi duyulduğu ileri sürülmüş ancak resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İran ABD
Elon Musk'tan "Terminatör" uyarısı: Yapay zeka hepimizi öldürebilir
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
