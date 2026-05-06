Dünya
CBC News 06.05.2026 07:10

Kalp masajı dersi verirken kalp krizi geçiren eğitmeni öğrencileri hayatta tuttu

Wisconsin'deki Fox Valley Teknik Koleji'nde 25 yıldır acil tıp teknisyeni (EMT) eğitmenliği yapan 72 yaşındaki Karl Arps, kalp krizi belirtilerini anlattığı sırada bizzat kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Arps'ın durumunun bir senaryo olmadığını anlayan öğrencileri, öğrendikleri teknikleri uygulayarak hocalarının hayatını kurtardı.

Kalp masajı dersi verirken kalp krizi geçiren eğitmeni öğrencileri hayatta tuttu

25 Mart'ta meydana gelen olayda, öğrenci Logan Lehrer hocasının yüzünün şekil değiştirdiğini ve hırıltılı solumaya başladığını fark etti.

İlk başta bunun bir test olduğunu düşünen öğrenciler, diğer eğitmen Traci Blondeau'nun müdahalesiyle durumun gerçek olduğunu anladı.

Altı öğrenci hızla organize olarak, ambulans gelene kadar Arps'a dönüşümlü olarak kalp masajı yaptı ve defibrilatör (şok cihazı) kullandı.

Hastanede üçlü baypas ameliyatı geçiren Arps, yedi gün sonra yürüyerek taburcu oldu. "Çeyrek asırlık meslek hayatımda kalp masajıyla hayata dönenlerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez" diyen Arps, öğrencilerinin her adımı kusursuz uyguladığını belirtti.

İyileşme sürecinde olan tecrübeli eğitmen, geçtiğimiz günlerde okulu ziyaret ederek hayatını kurtaran öğrencilerine teşekkür plaketi ve "hayat kurtaran" rozetleri takdim etti.

Uzmanlar, hastane dışındaki kalp durmalarında hayatta kalma oranının %10'un altında olduğunu, ancak anında yapılan kalp masajı ve defibrilatör kullanımının bu şansı üç katına çıkardığını vurguluyor.

ETİKETLER
ABD Kalp Sağlığı
Kanada'da 1898'den beri kırılamayan sıcaklık rekoru kırıldı
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
Türkiye'nin yeni süper gücü: YILDIRIMHAN
