Trump'ın akıl ve beden sağlığına güven azaldı

The Washington Post, ABC News ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yüzde 59'unun Trump'ın başkanlık görevini yürütmek için gerekli zihinsel keskinliğe sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 55'i ise Trump'ın fiziksel sağlığının bu görev için yetersiz olduğunu belirtti. Geçen sonbaharda yapılan ankette Trump'ın fiziksel sağlığının yetersiz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 45 seviyesindeydi.

Kronik sağlık sorunları ve tıbbi tercihler tartışılıyor

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump'ın sağlığına ilişkin iddialar sadece diş randevusuyla sınırlı kalmadı.

Hafta sonu Florida gezisi sırasında çekilen fotoğraflarda, Trump'ın ayak bileklerindeki şişlikler dikkat çekti.

Uzmanlar, bu durumun geçen temmuz ayında teşhis edilen "kronik venöz yetmezlik" sonucu bacaklarda kan birikmesinden kaynaklandığını belirtti.

Trump'ın tıbbi alışkanlıkları da mercek altına alındı. Başkan'ın, doktor tavsiyesinin dört katı olan günlük 325 miligram aspirin kullandığı bildirildi.

Trump, bu tercihi "kanının koyulaşmasını istemediği" gerekçesiyle savundu.

Ayrıca ellerindeki morlukların bu yüksek doz aspirin kullanımının bir yan etkisi olduğu iddia edilirken, Beyaz Saray bu durumu daha önce "şiddetli el sıkışmalarına" bağlamıştı.

Eleştirilere "iyi genler" savunması

Trump, hem zihinsel hem de fiziksel olarak "mükemmel" durumda olduğunu savunmaya devam etti. Eski Beyaz Saray doktoru Ronny Jackson'ın kendisi için "son üç başkan içindeki en sağlıklı kişi" dediğini hatırlatan Trump, fast food yememesi durumunda "200 yıl yaşayabileceği" yönündeki iddiaları yineledi.

Öte yandan, Oval Ofis'teki toplantılar sırasında gözlerini uzun süre kapalı tuttuğu görüntülere de değinen Trump, bunların sadece "göz kırpma anları" olduğunu veya bazı toplantıların "sıkıcı" olması nedeniyle dinlenmeyi tercih ettiğini söyledi.

Yıllık sağlık kontrolü süresini yaklaşık bir ay geçiren Trump'ın bir sonraki resmi check-up raporu merakla bekleniyor.