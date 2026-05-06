BBC 06.05.2026 06:23

Trump'ın Özgürlük Projesi'ni askıya alması petrol fiyatlarını düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek adına İran ile bir anlaşma umudunu artırmasının ardından, çarşamba günü Asya işlemlerinde petrol fiyatları geriledi.

Trump, bölgedeki saldırıların tırmanmasına neden olan ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere rehberlik etmeyi amaçlayan "Özgürlük Projesi" (Project Freedom) operasyonuna, bir anlaşma yapılıp yapılamayacağını görmek amacıyla ara verileceğini açıkladı.

Bu gelişmeyle küresel petrol göstergesi Brent ham petrol yüzde1,7 düşüşle varil başına 108 dolara, ABD petrolü ise yüzde 1,6 düşüşle 100,60 dolara geriledi.

ABD Başkanı Trump: Özgürlük Projesi durduruldu

Hafta başında Orta Doğu'daki saldırıların şiddetlenmesiyle yüzde 6'dan fazla artış gösteren fiyatlar, bu açıklamanın ardından kademeli olarak gevşedi.

Tahran'ın, 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD-İsrail hava saldırılarına misilleme olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri vurma tehdidi, küresel enerji fiyatlarını yükseltmişti. Dünya petrol ve gaz sevkiyatının yaklaşık beşte biri bu kritik noktadan geçiyor.

"Barış yolunu tercih ederiz. Başkanın önceliği bir anlaşmaya varılmasıdır"

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gemilerin kanaldan geçişini sağlamaya yönelik ABD öncülüğündeki girişimin "anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanabileceğini görmek için kısa bir süreliğine durdurulacağını" belirtti.

İran temsilcileriyle yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildiğini ifade eden Trump, buna rağmen İran limanlarına giden ve bu limanlardan çıkan gemileri bloke etmeye devam edeceklerini ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington'ın hedeflerine ulaşıldığını ve İran'daki ilk ABD-İsrail saldırılarının sona erdiğini kaydetti. Rubio, "Barış yolunu tercih ederiz. Başkanın önceliği bir anlaşmaya varılmasıdır" dedi.

İran tarafı Rubio'nun açıklamalarına henüz yanıt vermezken, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf daha önce yaptığı bir açıklamada mevcut durumun ABD için dayanılmaz olduğunu savunmuştu. Trump'ın enerji akışını rahatlatacağını iddia ettiği Özgürlük Projesi, taraflar arasındaki ateşkesi test eden bir süreç olmuştu.

