Eski İsrail casusu, Gazze'de katliam çağrısıyla siyasete giriyor

İsrail'in Channel 13 televizyonuna konuşan Pollard, "Kişisel tercihim, Gazze'deki tüm mevcut sakinlerin zorla uzaklaştırılması, Gazze'nin ilhak edilmesi ve bölgenin bizim tarafımızdan yeniden iskan edilmesidir" ifadelerini kullandı.

Siyasete girme kararını 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırıları sonrası aldığını belirten Pollard, İsrail hükümetini saldırıyı önleyememek ve sonrasında yetersiz kalmakla suçladı.

Pollard, hapis yattığı dönemde hükümet tarafından terk edildiğini ve ihanete uğradığını düşündüğünü, ancak 7 Ekim'den sonra bu durumun kendisine özel bir istisna olmadığını, genel bir yönetim zafiyeti olduğunu anladığını iddia etti.

Netanyahu'ya yönelik sert eleştiriler

ABD askeri sırlarını para karşılığı İsrail'e sattığı için 1985 yılında tutuklanan ve 2015 yılında şartlı tahliye edilen Pollard, 2020 yılında İsrail'e göç etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kahraman gibi karşılanmıştı.

Ancak Pollard, son röportajında eski destekçisi Netanyahu'ya yönelik sert eleştiriler yönelterek, İsrail'in 2023'ten bu yana süregelen savaşı kazanamadığını savundu.

Haberlere göre Pollard, siyasete yeni bir parti çatısı altında girecek.

Pollard, güvenlik zafiyetleri nedeniyle Netanyahu'yu eleştirse de ekim ayında yapılması beklenen seçimlerden Netanyahu'nun yine koalisyon lideri olarak çıkması durumunda onu desteklemek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Casusluk geçmişi tartışma yaratmıştı

Pollard'ın casusluk faaliyetleri, ABD ulusal güvenliğine verdiği zarar nedeniyle uzun yıllar tartışılmıştı. Pentagon avukatları, Pollard'ın sadece İsrail'e olan bağlılığıyla değil, aynı zamanda maddi kazanç hırsıyla hareket ettiğini ve gizli belgeleri başka ülkelere de servis ettiğini öne sürmüştü.

Pollard'ın İsrail istihbaratına sızdırdığı belgelerin hacminin, kendi ifadesiyle devasa bir odayı dolduracak boyutta olduğu belirtiliyor.