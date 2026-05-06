Dünya
CBC News 06.05.2026 07:06

Kanada'da 1898'den beri kırılamayan sıcaklık rekoru kırıldı

British Columbia (B.C.) genelinde etkili olan mevsim normallerinin üzerindeki sıcak hava dalgası, Vancouver'da 128 yıllık rekorun kırılmasına neden oldu. Environment Canada, pazartesi günü Vancouver'da hava sıcaklığının 23,9 dereceye ulaştığını ve böylece 1898 yılında kaydedilen 22,2 derecelik rekorun geride kaldığını duyurdu.

Eyalet genelinde aralarında Pemberton (31,5°C) ve Lytton'ın (31,9°C) da bulunduğu 19 farklı bölgede günlük sıcaklık rekorları tazelendi. Meteorologlar, sıcaklıkların bölgeye hakim olan yüksek basınç sırtından kaynaklandığını, hafta ortasında havanın bir miktar serinleyeceğini ancak hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların yeniden yükseleceğini öngörüyor.

Elektrik tüketiminde mayıs ayı rekoru

Sıcak havalarla birlikte halkın vantilatör ve klima kullanımına yönelmesi, enerji talebinde de tarihi bir artışı beraberinde getirdi.

B.C. Hydro tarafından yapılan açıklamada, elektrik talebinin yaklaşık 7 bin 600 megavata ulaşarak mayıs ayı için şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Sıcak ve kurak geçen bahar şartları nedeniyle B.C.'nin güney kıyılarında kamp ateşi yakılmasına yasak getirilirken; Bella Coola, Campbell River, Nanaimo ve Squamish gibi pek çok toplulukta da yeni günlük sıcaklık rekorları kayıtlara geçti.

