Hantavirüs salgını görülen kruvaziyer gemisi Kanarya Adaları'na yönelecek

Geri kalan yolcuların üç ila dört gün içinde Kanarya Adaları'na ulaşması bekleniyor. Geminin hangi limana yanaşacağına dair henüz kesin bir karar verilmezken, işletmeci firma Oceanwide Expeditions, planın Gran Canaria veya Tenerife yönünde olduğunu belirtti.

Yaklaşık bir ay önce Arjantin'den yola çıkan MV Hondius adlı gemide şu ana kadar üç yolcu hayatını kaybetti. Geminin doktoru dahil iki mürettebatın acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğu ve tahliye edilmeyi beklediği kaydedildi. Hayatını kaybeden bir Alman vatandaşıyla bağlantısı olan üçüncü bir kişinin de tahliye edileceği bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, durumu ağır olan gemi doktorunun salı günü bir hastane uçağıyla Kanarya Adaları'na sevk edileceğini duyurdu. Yeşil Burun Adaları'nın bu operasyonu gerçekleştirecek kapasiteye sahip olmadığını belirten Dünya Sağlık Örgütü, en yakın uygun noktanın Kanarya Adaları olduğuna işaret etti. Bakanlık açıklamasında, gemide İspanyol vatandaşlarının da bulunduğu ve yardım sağlanmasının hukuki bir yükümlülük olduğu vurgulandı.

Güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulacak

Geminin Kanarya Adaları'na ulaşmasının ardından tüm mürettebat ve yolcular sağlık kontrolünden geçirilecek. İspanya Sağlık Bakanlığı, gerekli tedavilerin ardından yolcuların ülkelerine dönebileceğini açıkladı. MV Hondius'tan gelecek kişilerle yapılacak tüm temasların özel olarak hazırlanan alanlarda ve araçlarda gerçekleştirileceği, yerel halkla temasın tamamen engelleneceği belirtildi.

Hantavirüsün genellikle kemirgenlerden bulaştığı bilinse de Dünya Sağlık Örgütü, gemideki yakın temas nedeniyle virüsün insandan insana yayılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kamuoyu için riskin düşük olduğu ifade edilirken, şu ana kadar ikisi kesinleşmiş toplam yedi vaka tespit edildi.

Kesinleşen vakalardan birinin hayatını kaybeden Hollandalı bir kadın, diğerinin ise tedavi için Güney Afrika'ya tahliye edilen 69 yaşındaki bir Birleşik Krallık vatandaşı olduğu aktarıldı. Gemide halen 23 farklı ülkeden 149 kişi bulunuyor ve tüm yolcular sıkı tedbirler altında tutuluyor.