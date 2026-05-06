Alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesildi

Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde Mert Ş. yönetimindeki motosiklet, Kerim D.’nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü Kerim D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde, bisiklet sürücüsü Kerim D.'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından Kerim D.'ye, "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.