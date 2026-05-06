DHA 06.05.2026 04:27

Alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletle çarpışarak yaralanan alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin lira para cezası kesildi.

Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde Mert Ş. yönetimindeki motosiklet, Kerim D.’nin kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan bisiklet sürücüsü Kerim D. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü sürücüye 25 bin lira ceza

Kaza sonrası polis ekiplerince yapılan kontrolde, bisiklet sürücüsü Kerim D.'nin 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından Kerim D.'ye, "alkollü araç kullanmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

