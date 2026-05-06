Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.05.2026 09:39

Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.

Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.

Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Rüşvet soruşturmasının detayları

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanık yeniden hakim karşısında olacak.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu suçlamaları kabul etmemişti.

Üçüncü duruşmada sanıklar savunmalarına devam edecek. Tanıkların da dinlenmesi bekleniyor.

Mahkeme, geçen duruşmada Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Davada Muhittin Böcek hakkında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor.

ETİKETLER
Antalya Son Dakika
Sıradaki Haber
Bir faili meçhul daha aydınlatıldı, Kübra Yapıcı cinayetinin katil zanlıları yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:17
DSÖ, bir gemide görülen vakaların ardından gündem olan "hantavirüsü" yakın takibe aldı
11:05
Antalya'da depo yangını
10:58
Sanchez, AB Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünü açmasını istedi:
10:51
CHP'de şaibeli kurultay davası 1 Temmuz'a ertelendi
10:41
Huzurevlerinin yaş ve kabul şartlarında değişiklik
10:37
Emine Erdoğan'dan Hıdırellez mesajı
Yarışlı Gölü, yağışlarla canlandı
Yarışlı Gölü, yağışlarla canlandı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ