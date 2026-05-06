Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "rüşvet alma", "rüşveti temin etme", "irtikap", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu.

Rüşvet soruşturmasının detayları

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet davasında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanık yeniden hakim karşısında olacak.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Muhittin Böcek ve oğlu suçlamaları kabul etmemişti.

Üçüncü duruşmada sanıklar savunmalarına devam edecek. Tanıkların da dinlenmesi bekleniyor.

Mahkeme, geçen duruşmada Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Davada Muhittin Böcek hakkında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis talep ediliyor.