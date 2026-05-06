Ekonomi
AA 06.05.2026 13:46

ABD-İran yakınlaşması petrol fiyatlarını sert düşürdü

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin İran ile mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 9,3 azalışla 99,62 dolara, WTI ise 91,54 dolara geriledi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 13.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 9,3 azalarak 99,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 10,5 azalışla 91,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki gerilemede, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışı etkili oldu.

Axios platformunun ismini vermek istemeyen, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara ve bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD, mutabakat zaptının imzalanması için İran'dan 48 saat içinde yanıt bekliyor.

Buna göre, Washington yönetiminin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için çerçeve oluşturmak amacıyla Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yaklaştığını öne süren ABD'li iki yetkili, henüz herhangi bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığını ancak bu durumun savaşın başlamasından bu yana tarafların bir anlaşmaya en çok yaklaştığı nokta olduğunu belirtti.

Haberde, mevcut haliyle mutabakat zaptının bölgedeki savaşa son verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

İki kaynak, bu görüşmelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da veya İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılabileceğini ifade etti.

ABD'li bir yetkili, söz konusu 30 günlük müzakere dönemi süresince İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişine getirdiği kısıtlamaların ve ABD'nin deniz ablukasının kademeli olarak kaldırılacağını iddia etti.

Brent petrolde teknik olarak 111,18 doların direnç, 98,86 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

