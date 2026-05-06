Ekonomi
AA 06.05.2026 14:39

İhracatın lokomotifi otomotivden rekor ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, nisan ayında 3 milyar 855 milyon dolarlık ihracata imza attı.

İhracatın lokomotifi otomotivden rekor ihracat
[Fotograf: AA]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin nisan ayı dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 855 milyon dolar oldu.

Ülke ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan otomotiv sektörünün dış satımdan aldığı pay da yüzde 17,3 oldu. Sektörün bu yılın ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise yüzde 8,9 artarak 13 milyar 748 milyon dolara yükseldi.

Sektörün dış satımda en büyük ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 1 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"Binek otomobiller" ihracatı nisanda yüzde 16 artarak 1 milyar 35 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yüzde 39 artışla 756 milyon dolar, "otobüs-minibüs-midibüs" dış satımı yüzde 30 artışla 312 milyon dolar ve "çekiciler" ihracatı yüzde 33 artışla 194 milyon dolar oldu.

OİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin nisan ayı ihracatı ise 39 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında sektörün en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat, yüzde 22 artışla 645 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.​​​​​​​ Fransa, yüzde 30 artış ve 461 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken İtalya'ya ise geçen ay yüzde 42 artışla 357 milyon dolarlık satış yapıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, sektörün ihracat liderliğini kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Nisan ayında bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ikinci rakama ulaştık. Tüm ana ürün gruplarında çift haneli artış kaydederek küresel rekabet gücümüzü perçinledik." ifadesini kullandı.

