Haydut İsrail’in Sumud Filosu'na saldırısı Atina'da protesto edildi

İsrail uluslararası hukuku çiğnedi, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu'ndaki 21 tekneye saldırı düzenledi.

Filodaki aktivistlerin 173’ü Girit adasına bırakılmış, ikisi de gözaltına alındıkları açıklanarak İsrail’e geri götürülmüştü. Bu iki aktivistin sözde gözaltı süreleri, hukuka aykırı biçimde 6 gün daha uzatıldı.

Söz konusu iki Sumud aktivistine destek için Atina’da bir protesto düzenlendi.

İsrail ile yakın ilişkiler kuran Yunan hükümeti de eleştirilerin odağındaydı.

Eylemciler, iki Sumud aktivistinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. Filistin’e özgürlük pankartları açıldı, Sumud Filosu'na destek sloganları atıldı.

Öte yandan Girit’te İsrail’in saldırılarından kurtulan Sumud tekneleri, kötü hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkmak için son hazırlıklar yapılıyor.