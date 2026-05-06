AA 06.05.2026 16:44

İran basını: İran, ABD'nin anlaşma metnine henüz yanıt vermedi

İran basını, ABD medyasında yer alan ve Tahran-Washington'un anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın, ABD'nin sunduğu ve "bazı kabul edilemez maddeler içeren" teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, Amerikan medya kuruluşu Axios'ta yer alan ve "ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek için Tahran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna" dair haber yalanlandı.

Haberde, "Amerikan medyasının, İran ve ABD'nin savaşı sona erdirmek için tek sayfalık nihai bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki iddialarına rağmen, İran henüz bazı kabul edilemez maddeler içeren Amerikalıların son teklifine resmi yanıt vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin, İran'ın Pakistan aracılığıyla ilettiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "kabul edilemez" şeklinde nitelendirdiği teklifin ardından Amerikan tarafının yeni bir öneri sunduğu ve öneri incelenme aşamasındayken ABD'nin attığı adımların incelemenin kesilmesine yol açtığı bilgisi verildi.

Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği "Özgürlük Projesi" adı verilen operasyonu durdurduğunu açıklaması sonrasında İran'ın ABD'nin teklifini yeniden incelemeye başladığı ve cevabını ara bulucu Pakistan'a ileteceği belirtildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, "Amerikan medyası Axios ve İngiliz medyası Reuters tarafından ortaya atılan iddiaların sahadaki gerçeklere dayanmaktan ziyade, küresel piyasaları etkilemeyi ve özellikle petrol fiyatlarını düşürmeyi hedeflediği değerlendirilmektedir." denildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, 3 Mayıs'ta İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği mülakatta, İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve "kabul edilemez" bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığıyla İran'a sunmuştu.

Trump, dünkü açıklamasında ise İran ile görüşmelerde "tam ve nihai" bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini iddia ederek, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişini sağlamayı amaçladığını iddia ettiği "Özgürlük Projesi" adı verilen operasyonu durdurduğunu açıklamıştı.

