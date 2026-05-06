BM: İsrail'in Gazze'de süren kısıtlamaları nedeniyle açlık ortadan kalkmadı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum hakkında bilgi verdi.

BM insani yardım çalışanlarının, Gazze'de yaşayan 2,1 milyon insanın Gazze Şeridi topraklarının yarısından daha az bir bölümünde hapsedilmiş durumda olduğuna işaret etmeye devam ettiğini vurgulayan Dujarric, "İnsanlar, kritik tesislerin bulunduğu Gazze'nin diğer bölgelerine erişemiyor. Ayrıca uzmanlaşmış sağlık hizmetleri için Batı Şeria'ya seyahat edemiyorlar." dedi.

Dujarric, tıbbi tahliye kapsamında izin verilen kişilerin, Gazze'deki günlük ihtiyaçların "çok küçük bir bölümünü" oluşturduğuna dikkati çekerek, yerel hizmetlerin yeniden sağlanmasının, kritik maddelerin girişine ve insani yardım ortaklarının faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle engellendiğini vurguladı.

Dünya Gıda Programının (WFP), ateşkes ilanının üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen Gazze'de "açlığın ortadan kalkmadığı" konusunda uyarıda bulunduğunu vurgulayan Dujarric, "WFP, yüksek yetersiz beslenme seviyelerine dikkati çekiyor. Birçok aile hala taze gıda satın almak için yardımlara bağımlı, her 5 aileden biri günde sadece bir öğün yemek yiyor." ifadesini kullandı.

Dujarriç, akaryakıt kıtlığı nedeniyle her 10 aileden 7'sinin atıkları yakarak yemek pişirmeye çalıştığına dikkati çekerek, bu konuda geçen aya göre yüzde 13 artış gözlendiğinin altını çizdi.

"Sistemi biz kontrol etmiyoruz"

AA muhabirinin, "ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları kısıtlamaya devam etmesi konusunda BM'yi kimsenin duyup duymadığı" şeklindeki sorusu üzerine Dujarric, şunları kaydetti:

"Umarız siz gazetecilerden başkaları da bizi duyar. Bu, İsrail taraflarıyla günlük olarak gündeme getirdiğimiz konu. Ayrıca bunları Amerikalı muhataplarımızla da gündeme getiriyoruz. Sonuç olarak bu konuda pek olumlu bir gelişme olmadı. Sistemi biz kontrol etmiyoruz. Sahada olduğumuzu biliyoruz. Meslektaşlarımız, durumun tam olarak ne olduğunu kendi gözleriyle görüyorlar, durumu ve neye ihtiyaç duyulduğunu biliyorlar ve biz bu (yardımları) sadece alamıyoruz."

İşgal altındaki Batı Şeria'daki son durum konusunda da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırı ve baskıları nedeniyle yerinden edilmelerin devam ettiğini belirten Dujarric, 2 bini bu sene başından beri olmak üzere, 2023’ten bu yana 5 bin 900'den fazla Filistinlinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı.