BM: İsrail'in Lübnan'daki tahliye emirlerini ve hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerlerine yönelik "tahliye emirleri" vermesi haberlerini takip ettiklerini söyleyen Dujarric, “Şunu söyleyebilirim ki bu yerinden etme emirlerini ve Litani Nehri'nin güneyi ve ötesindeki bölgeleri hedef alan Lübnan kasabalarına yönelik hava saldırılarını endişeyle takip ediyoruz.” dedi.

Dujarric, “Bu durum, aylarca süren çatışmalardan zaten etkilenmiş olan sivillerin daha fazla yerinden edilmesine yol açıyor.” ifadesini kullanarak, sivillerin ve sivil altyapının her zaman korunması gerektiğini yineledi.

BM ve insani yardım ortaklarının bölgede çalışmalarına devam ettiğine işaret eden Dujarric, bu kapsamda 158 binden fazla yerinden edilmiş kişiye psikososyal destek, yardım malzemesi dağıtımı ve nakit yardımı yaptıklarını söyledi.

“Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar son derece endişe verici olmaya devam ediyor”

Dujarric, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA), Lübnan’ın güneyinde İsrail’in hava saldırıları sonucu sivillerin yanı sıra sağlık çalışanları arasında ölenlerin sayısının her gün arttığı uyarısında bulunduğunu aktardığına dikkati çekti.

“Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar da son derece endişe verici olmaya devam ediyor.” diyen Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Lübnan’da 2 Mart’tan bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 151 saldırı kaydettiğini, bu saldırılarda 103 kişi ölürken 230'dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, “17 Nisan'daki ateşkes ilanından bu yana beş saldırı gerçekleşti. Bu olaylar, insanların sağlık hizmetlerine erişimini baltalıyor ve hem hastaları hem de ön saflarda görev yapanları ciddi risk altına sokuyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Lübnan’ın güneyinde görev yapan BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin de İsrail güçleri tarafından engellenmeye devam ettiği bilgisini aktaran Dujarric, İsrail tanklarının birkaç noktada UNIFIL konvoyunun önünü kestiğini ve geri dönmek zorunda bıraktığını kaydetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Hizbullah'ı hedef alma gerekçesiyle Lübnan'ın güneyine sık sık "tahliye" ve saldırı tehdidinde bulunuyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.