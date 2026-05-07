AA 07.05.2026 11:19

Milyarlık bahis ağına operasyon

Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya’da yasa dışı bahis operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. MASAK raporlarına göre hesaplarda milyarlarca liralık işlem tespit edildi.

Milyarlık bahis ağına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak yasa dışı bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

Hatay Bahis MASAK
"112 ihbar sistemi" Erzurum'da son 2 yılda sahipsiz köpeklerle mücadeleye hız kazandırdı
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
