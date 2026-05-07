TRT Haber 07.05.2026 10:19

Kaçak asfalt tesisi işleten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gerekli izinler alınmadan kurulan ve işletilen asfalt plent tesisiyle ilgili 839 bin idari ceza uyguladı.

Kaçak asfalt tesisi işleten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ceza

Balıkesir İl Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül İlçesi, Kepsut yolu civarında faaliyet gösteren ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol-Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından işletilen asfalt plent tesisinde denetim yaptı.

İncelemede tesisin asfalt plent tesisi ve taş ocağı işletmesi olduğu ancak herhangi bir çevre izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Kaçak faaliyet gösteren tesisle ilgili Çevre Kanunu kapsamında 839 bin TL idari işlem uygulandı.

Çevre Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında faaliyet durdurulması süreci başlatıldı.

ETİKETLER
Balıkesir Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
