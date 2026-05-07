Parçalı Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 10:10

İran, Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları reddetti

İran, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları yalanladı.

İran, Güney Kore'ye ait bir petrol tankerine saldırdığına dair iddiaları reddetti

İran’ın Seul Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir Kore bandıralı gemiye zarar verme olayına müdahil olduğuna dair herhangi bir iddiayı kesin bir şekilde reddediyor ve yalanlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda deniz güvenlik koşullarının değiştiği dile getirilen açıklamada, bölgeden geçiş yapan gemilerin belirlenen kurallara uyması ve İran makamlarıyla koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada, aksi durumlarda yaşanabilecek olaylardan sorumluluğun ilgili taraflara ait olacağı kaydedildi.

"HMM Namu" adlı Güney Kore'ye ait kargo gemisinin 4 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'nda bir cisimle vurulduğu açıklamıştı. Saldırının Hürmüz Boğazı'nı kontrol eden İran tarafından geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.

ETİKETLER
İran Güney Kore Petrol Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Bryansk kentinde 13 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:03
Çöp ev için ekipler seferber oldu
12:02
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 628'e yükseldi
12:04
GÜÇHAN Turbofan Jet Motoru için kalifikasyon testleri yıl içinde yapılacak
12:00
Küresel piyasalarda barış iyimserliği
11:59
Pakistan ordusu, Hindistan ile çatışmaların yıl dönümünde uyarıda bulundu
11:55
Beyazperdede bu hafta
Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ