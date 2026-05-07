Dünya
AA 07.05.2026 09:48

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Bryansk kentinde 13 kişi yaralandı

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 13 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Bryansk kentinde 13 kişi yaralandı

Bogomaz, ülkesinde geliştirilen sosyal medya uygulamasındaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Bölgede 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini kaydeden Bogomaz, saldırı sonucu Bryansk kentinde 2 çok katlı binanın hasar gördüğünü açıklayarak, "Maalesef, 1 çocuk dahil 13 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Tver Bölge Valisi Vitaliy Korolev de aynı platformdan yaptığı açıklamada, çok katlı bir binanın ciddi hasar gördüğünü, binadan yaklaşık 350 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise Moskova'ya doğru uçan 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da yerel saatle dün 21.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 347 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz, Azak Denizi ve Hazar Denizi üzerinde imha edildiği duyuruldu.

Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
Türkiye patentli silah sistemleri dünyada ses getirecek
