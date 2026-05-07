Gündem
TRT Haber 07.05.2026 11:32

Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde silahlı yağma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Artvin merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Çok sayıda taşınmaz, araç ve milyarlarca liralık hesap hareketine el konuldu.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Artvin’in yanı sıra Trabzon, Ordu, Muğla, Siirt, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bilecik, Bursa, Çorum, Düzce, İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Erzurum’da yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 400 bin lira değerinde döviz ve altın ile piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto varlık hesapları ve ödeme kuruluşlarındaki yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmine bloke konuldu.

