Gündem
TRT Haber 07.05.2026 09:47

SAHA 2026'da üçüncü gün heyecanı

Milli teknolojinin gövde gösterisi SAHA 2026'da üçüncü gün heyecanı yaşanıyor. 120 ülkeden binlerce profesyonelin takip ettiği dev fuarda, 203 yeni ürün ilk kez görücüye çıkıyor. Türkiye'nin gururu Baykar, ASELSAN ve ROKETSAN gibi devlerin en ileri sistemleri, 9 Mayıs'ta halkın ziyaretine de açılacak olan bu dev sahnede buluştu.

SAHA 2026'da üçüncü gün heyecanı

Türkiye`nin ve Avrupa`nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi`nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı.

Etkinlik, ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi`nde ağırlıyor. Kapalı ve açık toplam 400 bin metrekarelik alanda düzenlenen SAHA 2026, 20 bin metrekarelik bölümünü açık sergi alanı olarak ayırarak bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza atıyor.

120`nin üzerinde ülkeden katılımın olduğu fuara, 263`ü uluslararası olmak üzere 1700`ün üzerinde firma, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli katılıyor.

SAHA 2026`da 203 yeni ürün tanıtımı ve toplam 164 imza töreni gerçekleştirilecek. SAHA 2024`te ulaşılan 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi büyüklüğünün, SAHA 2026`da en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa, ABD ve Kanada`dan katılım öne çıkarken dünyanın 4 kıtasından çok sayıda firma, firma temsilcisi, resmi heyet, ticari heyet ve ziyaretçi SAHA 2026`da bir araya geliyor.

Çok sayıda yüksek teknoloji ve oyun değiştirici yeni ürün, ilk kez küresel ekosistem ile SAHA 2026`da buluşacak. Fuar kapsamında yerli ve milli insansız deniz araçları da Ataköy Marina`da sergileniyor.

Yeni milli teknolojiler görücüye çıktı

SAHA 2026`da çok sayıda teknoloji ilk kez sergilenecek. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle dikkati çeken MIZRAK akıllı dolanan mühimmat, fuarda görücüye çıktı.

Baykar`ın geliştirdiği K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmat da ilk kez SAHA 2026’da sergilendi.

ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonlarıyla geleceğin milli teknolojilerini SAHA 2026`da küresel savunma ekosistemiyle bir araya getirdi.

ROKETSAN ve FNSS işbirliğiyle ortaya çıkan ve kamuoyunda "lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetlerle SAHA 2026`da boy gösteriyor.

Fuarda ROKETSAN`ın en yeni ve ileri teknoloji ürünlerinin de tanıtımı yapılıyor. STM ise modern harp sahasının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez SAHA 2026`da sergiliyor.

Fuarda 140`ın üzerinde resmi heyet, 800`ü aşkın resmi heyet üyesi, 200`ün üzerinde ticari alım heyeti temsilcisi yer alıyor.

Sektör profesyonellerine kapısını aralayan fuar 9 Mayıs`ta halk günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

SAHA 2026 Savunma Sanayii
