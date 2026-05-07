Gündem
AA 07.05.2026 02:47

Adalet Bakanı Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Haziran 2000'de katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesini kabul etti.

Adalet Bakanı Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarıyla Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, aileye başsağlığı dileklerini ileten Gürlek, "Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi, üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini, tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek, şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli."

Adalet Bakanı Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü

"Binaya giren 12 kişinin DNA'sı incelenecek"

Çağla Tuğaltay cinayeti şüphelisi olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın "fethi kabir" yapmayı uygun bulduğunu aktaran Gürlek, ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.

Binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağını bildiren Gürlek, o zamanki cinayet büro ekipleriyle görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini kaydetti.

Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesine değinen Gürlek, şunları ifade etti:

"Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere, savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde."

Aileden Bakan Gürlek'e teşekkür

Bakan Gürlek, aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili görüşlerini de dinledi.

Anne Gülnur Saygı Tuğaltay, hassasiyetleri için Bakan Gürlek'e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz." ifadesini kullandı.

Çağla Tuğaltay'ın ağabeyi İlker Tuğaltay da Bakan Gürlek'e yardımları için teşekkür etti.

Aile bireyleri ve avukatlar, sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlardan duydukları rahatsızlığı da Bakan Gürlek'e aktardı.

