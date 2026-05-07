Açık 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 00:41

Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı

Kenya'da 299 kişi, 1980’li yıllarda yürütülen petrol arama faaliyetleri sırasında yeraltı sularının kirletildiği iddiasıyla İngiliz enerji şirketi BP hakkında dava açtı.

Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Marsabit ilçesinin Kargi ve Kalacha köylerinden 299 kişi, İngiliz enerji şirketi BP (British Petroleum) tarafından satın alınan "Amoco Corporation" isimli firmanın, 1985-1993 yılları arasında yürüttüğü petrol arama faaliyetleri sırasında toksik atıkları çevreye bırakarak yeraltı sularını kirlettiği iddiasını mahkemeye taşıdı.

Isiolo kentindeki Çevre ve Arazi Mahkemesinde açılan davada, bölgede o dönem en az 10 petrol kuyusu açan firma, sondaj çalışmalarının ardından radyoaktif radyum izotopları, arsenik, kurşun ve nitrat gibi tehlikeli maddelerin açık çukurlarda bırakarak yeraltı sularını kirletmekle suçlandı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, söz konusu kirliliğin 500’den fazla kişinin ölümüne ve çok sayıda hayvanın telef olmasına neden olduğu iddia edildi.

Davacılar kirlenmiş su nedeniyle meydana geldiğini öne sürdükleri ölümler ve hayvan kayıpları için tazminat, etkilenen bölgelerde kapsamlı çevre temizliği ve ekosistemin eski haline getirilmesi ile kirliliğe ilişkin iddialar karşısında harekete geçmemekle suçlanan Kenya’daki ilgili kamu kurumlarının hesap vermesini talep ediyor.

Mahkeme, Kenya Enerji ve Petrol Bakanlığının da davaya dahil edilmesine karar verirken, tüm davalılara 14 gün içinde tebligat gönderilmesine hükmetti.

ETİKETLER
Kenya
Sıradaki Haber
İran: Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
İran: Hürmüz Boğazı ve bölge sularındaki gemilerin ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız
00:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak
00:34
Axios: Trump, Çin ziyareti tamamlanana kadar İran ile anlaşmaya dair "diplomatik atılım" bekliyor
00:11
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı: Trump tüm eksenlerde yenilgiye uğramıştır
00:09
ABD Başkanı Trump, İran'ın "askeri anlamda" yenildiğini savundu
00:54
Kaçak avcıya 45 bin lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u karşıladı
FOTO FOKUS
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
Sıcak içecekler kanser riskini artırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ