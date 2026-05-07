Ekonomi
AA 07.05.2026 00:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.

Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs'ta, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'http://aile.gov.tr, http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"

