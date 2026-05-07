AA 07.05.2026 01:25

Almanya'dan Nepal'e uzanan İpek Yolu Rallisi'nin Ahlat etabı tamamlandı

Almanya'da başlayan ve Nepal'de sona erecek Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etabı tamamlandı. Kapadokya ve Nemrut’un ardından Ahlat'a gelen ralliciler, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ahlat'a ulaştı.

Adıyaman'dan yola çıkarak akşam saatlerinde Ahlat'a gelen gruptakiler, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Burada fotoğraf çeken ve süslemeleriyle her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceleyen katılımcılar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekti.

Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere, yolculuklarının 1,5 ay süreceğini söyledi.

Arabaların çoğunu Nepal'de yardım kuruluşuna hibe edeceklerini anlatan Serin, şöyle konuştu:

"Kullandığım aracı ise çekiciyle getirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğiz. Bu rotadan üçüncü geçişim ama Ahlat'a daha önce hiç girmedik. Doğubayazıt üzerinden İran'a gidiyorduk. Cumhurbaşkanlığından çıktıktan sonra Aksaray'a vardık. Orada muhteşem bir organizasyonla karşılandık. Orada gerçekten çok güzel misafirperverlik var. Benzinliklerde ücretsiz çay ikram ediyorlar. Bu katılımcılar döndükten sonra gönüllü elçilerimiz olacak. Türkiye'nin yumuşak yüzünü gösterecekler. Almanya, İtalya, Belçika, Bulgaristan, İngiltere ve Türkiye'den katılımcılar var."

Ralliye İstanbul'dan katılan Kıvanç Yaralı ise İstanbul'dan Almanya'ya uçakla gittiğini oradan da Bitlis'in Ahlat ilçesine kadar araç kullandığını belirtti.

Yolculuğun güzel geçtiğini dile getiren Yaralı, "Fiziksel olarak yorgun olsak da Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda olmanın verdiği manevi huzur bizi doyurdu. Açıkçası burada olmak bizi çok mutlu etti. Burada atalarımızın mezarlarını gördük, kültürel mirasımızla tanıştık. İlk defa buradayız. Daha öncesinde ralliye 4 kez katıldım fakat Bitlis'e ilk defa geliyoruz. Harika bir duygu. Umarım herkes bir gün buraya gelerek bu mirası görür." ifadesini kullandı.

Antalya'dan katılan Mustafa Karakimseliler de rallide üçüncü kez yer aldığını dile getirerek, "Daha önce Doğubayazıt'tan ve Hopa'dan geçtim. Hayatımda ilk defa Ahlat'a geliyorum. Gerçekten çok beğendim. Selçuklu Kabristanı da çok etkileyici. İnşallah tekrar gelirim. Şimdi kısa bir tur oldu ama umuyorum ki daha sonra birkaç günlüğüne Ahlat'a geleceğiz." dedi.

Ahlat'ta konaklayan gruptakiler, sabah Erzurum Palandöken'e gitmek için yola çıkacak.

