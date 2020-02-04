Benim adım Melek dizisi ekibi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne özel, anlamlı bir mesaj verdi.

Dizi, kanser hastası olan Melek’in çocukları için verdiği yaşam mücadelesini ekrana taşıyor. Her bölümde hayatta kalma mücadelesiyle birlikte ayakta kalmaya da çalışan insanların öykülerine dikkat çekiliyor.

Oyuncular “Dünya Kanser Günü” için de bir araya gelerek kanserle mücadele edenlere seslendi. Sosyal medya hesaplarından #kansereumutol etiketi ile yayınlanan o mesajlarda aslında tüm toplumun bu hastalığın hedefinde olduğu hatırlatıldı, erken tanının önemi vurgulandı.

TRT 1’in beğeni ile izlenen dizisi Benim Adım Melek, Çarşamba akşamları ekrana gelmeye devam ediyor.