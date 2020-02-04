Mesaisi, gün doğar doğmaz başlıyor. Hangara iniyor, aracının kontrolünü yapıyor.

Daha sonra kontak çevirerek karla kaplı rayları temizliyor. Birol Akdağ 53 yaşında. Kar küreme aracı operatörü.

Yıllardır, Erzurum Horasan'dan Gürcistan sınırına kadar olan demir yolu hattında görev yapıyor.

33 yıldır kış aylarında aynı makineyi kullandığını söyleyen Akdağ, "Kışın Asya'dan Avrupa'ya giden yük trenlerinin artı Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi’nin seyirli bir sürüş sağlaması açısından elimizden geldiğince bu bölgede hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Anneleri evlatlarına kavuşturuyorsunuz"

Ağır kış şartlarında işi zor, bir o kadar da önemli. Çünkü tren hattı sürekli açık kalmalı. Bu yüzden ray üzerinde aracıyla gün boyu çalışıyor. Araya özlem girse de işini severek yapıyor.

"Bu işi severek yapmadığınız sürece bu işten haz da alamazsınız, verimli de olamazsınız" diyen Akdağ, 4-5 ay ailesinden ayrı kaldığını söyledi.

"Anneleri evlatlarına kavuşturuyorsunuz, askeri birliğine kavuşturuyorsunuz, öğrencisini okula kavuşturuyorsunuz bu da ayrıca bir haz."

Birol Akdağ'ın beyaz örtüdeki mücadelesi, nisan ayına kadar sürüyor.